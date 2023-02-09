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Fransa'dan Suriye'deki depremzedelere 12 milyon euro yardım

Politika Haberleri

Fransa'dan Suriye'deki depremzedelere 12 milyon euro yardım

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Türkiye merkezli depremlerden etkilenen Suriyeliler için 12 milyon euro yardım yapacağı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Türkiye merkezli depremlerden etkilenen Suriyeliler için 12 milyon euro yardım yapacağı ifade edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'ye Fransa tarafından yardım yapılacağı açıklandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın depremlerden etkilenen Suriyeliler için 12 milyon euro yardım yapacağı ifade edildi. Yardımın "depremden etkilenen bölgelerdeki nüfusla çalışan" Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlanacağı aktarılan açıklamada, BM'ye 5 milyon euro, sağlık, barınak, su, hijyen ve sanitasyon gibi konularda acil durum müdahaleleri üzerinde çalışan Fransız ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına 5 milyon euro ve 2 milyon euronun gıda yardımı için kullanılacağı aktarıldı.

Birçok Batılı ülke, yaptırımlar altındaki Suriye rejimine doğrudan yardım göndermeyi reddetti. BM yardım konvoyu, depremden bu yana ilk kez bugün Türkiye'den Suriye'ye geçti. - PARİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Suriye Fransa Politika Haberler

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