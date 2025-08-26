Fransa'da Kamu Borçları İçin Güven Oylaması

FRANSA Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı hedefleyen 2026 bütçesi öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını bildirdi.

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik hazırlanan 2026 bütçesi nedeniyle Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu. Bayrou, 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında, hükümetinin 44 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefleyen harcama kesintilerini milletvekillerinin onaylamasını isteyeceğini kaydetti.

Acil bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Bayrou, "Bunu çözmek zorundayız, aksi takdirde geleceğimiz yok" diyerek, güven oylamasının, milletvekillerinin bu tehlikenin ciddiyetini kabul edip etmeyeceklerini ve çözüm yolunu destekleyip desteklemeyeceklerini göstereceğini belirtti.

Bayrou, "Bazı anlar vardır ki, sadece hesaplanmış bir risk, daha büyük bir tehlikeden kaçmanızı sağlar. Bu, devletimizin varlığı, ulusumuzun itibarı ve her bir ailenin geleceği için bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın 'belirleyici bir an' yaşadığını vurgulayan Bayrou, "Eğer hükümet güven oylamasında çoğunluğu sağlarsa, yoluna devam edecek. Ancak çoğunluğu elde edemezse, hükümet düşecek" dedi.