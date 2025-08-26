Fransa'da Kamu Borçları İçin Güven Oylaması

Fransa'da Kamu Borçları İçin Güven Oylaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2026 bütçesi çerçevesinde kamu borçlarını azaltmak amacıyla Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurdu. Bayrou, hükümetin tasarruf hedeflerinin onaylanmasını isteyecek.

FRANSA Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı hedefleyen 2026 bütçesi öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını bildirdi.

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik hazırlanan 2026 bütçesi nedeniyle Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu. Bayrou, 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında, hükümetinin 44 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefleyen harcama kesintilerini milletvekillerinin onaylamasını isteyeceğini kaydetti.

Acil bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Bayrou, "Bunu çözmek zorundayız, aksi takdirde geleceğimiz yok" diyerek, güven oylamasının, milletvekillerinin bu tehlikenin ciddiyetini kabul edip etmeyeceklerini ve çözüm yolunu destekleyip desteklemeyeceklerini göstereceğini belirtti.

Bayrou, "Bazı anlar vardır ki, sadece hesaplanmış bir risk, daha büyük bir tehlikeden kaçmanızı sağlar. Bu, devletimizin varlığı, ulusumuzun itibarı ve her bir ailenin geleceği için bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın 'belirleyici bir an' yaşadığını vurgulayan Bayrou, "Eğer hükümet güven oylamasında çoğunluğu sağlarsa, yoluna devam edecek. Ancak çoğunluğu elde edemezse, hükümet düşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Türkiye kapıları kapattı, İsrail'e ait gemi rotayı Yunanistan'a çevirdi

Türkiye'den İsrail'e soğuk duş! Kapılar kapanınca rotayı komşuya kırdı
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı

Kılıçlı asfalt zorbaları görüntülerin ardından böyle paketlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.