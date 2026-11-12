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Fransa, AB'nin Rusya'ya 150 kuruluş ve 50 banka yaptırımını onaylayacağını açıkladı

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Fransa, AB'nin Rusya'ya 150 kuruluş ve 50 banka yaptırımını onaylayacağını açıkladı
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Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, AB'nin Rusya'ya yönelik 150 kuruluş ve 50 bankayı kapsayan yeni yaptırım paketini pazartesi onaylayacağını açıkladı. Haddad, bunun Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti.

Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya yönelik 150 kuruluş ve 50 bankayı kapsayan yeni yaptırımları onaylayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin ayrıntılarını paylaştı. Fransa merkezli LCI televizyonuna konuşan Haddad, "Pazartesi günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul edeceğiz. 150 ek kuruluş ve 50 banka yaptırım kapsamına alınacak. Eklenecek kuruluşların büyük bölümünü öneren ülke Fransa oldu. Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmeye ve elbette Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Fransız bakan ayrıca Rusya'nın dün Le Monde gazetesi muhabiri Ariane Chemin, serbest gazeteci ve eski Moskova muhabiri Paul Gogo ile iki Fransız milletvekili Sacha Houlie ve Arthur Delaporte'un ülkeye girişini yasaklama kararını da kınadı. Benjamin Haddad, "Bu bir gözdağıdır. Fransa gözdağıyla sindirilmeyecek. Bu milletvekilleri ve gazetecilerin görevlerini yaptığını düşünüyorum. Özellikle bu milletvekilleri, yabancı müdahaleyle mücadelede oldukça aktif rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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