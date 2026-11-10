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Fransa, 700 süpermarkete siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini çağırdı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, 11-12 Ekim'de 700 süpermarketi hedef alan ve buzdolapları ile dondurucuları devre dışı bırakan siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakan Jean-Noel Barrot saldırıyı 'benzeri görülmemiş büyüklükte' nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, süpermarketlerdeki buzdolapları ve dondurucuları hedef alan siber saldırılar nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede geçtiğimiz ay yüzlerce süpermarketteki buzdolapları dondurucuları devre dışı bırakan bir siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisinin sabah saatlerinde bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk feniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" dedi. Bakan Barrot, "Ayrıca şunu da söyleyebilirim ki hiçbir ihtimali dışlamıyoruz ve daha fazla saldırıyı önlemek için orantılı ve gerekli gördüğümüz tüm önlemleri alacağız. Bu önlemler arasında kamuoyuna açıklamayabileceğimiz önlemler de yer alabilir" şeklinde konuştu. Barrot, hükümetin "ülkede benzeri görülmemiş büyüklükte bir saldırı" olarak nitelendirdiği olaya karşılık Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulaması için baskı yapacağını söyledi. Barrot, İran'da veya başka bir yerde bunu tekrar yapmaya kalkışabilecek herkesi caydırmak için kararlı önlemler alınacağını vurguladı.

Fransa'ya yönelik siber saldırı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot dün yaptığı açıklamada, 11 ve 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 700'den süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğunu belirtmiş, sistemlere uzaktan erişilerek buzdolaplarının ve dondurucuların sıcaklıklıklarının artırıldığını belirtmişti. Fransız perakendecilere göre milyonlarca euro değerinde gıda bozulmuş, yükselen sıcaklıklar yangınlara veya ekipmanların erimesine neden olmuştu. Paris Savcısı Laure Beccuau dün yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili İran Devrim Muhafızları'nın siber birimi "Shahid Kaveh" hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu. Savcılık, Shahid Kaveh'in iki yetkilisi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Benzer olaylar daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştı.

2 Kasım'da Belçika, Estonya, İrlanda, Lüksemburg ve İsveç'teki marketlerde de sıcaklık artışları kaydedilmişti.

Son günlerde Avrupa hava trafiği de onlarca uçuşa yönelik asılsız bomba ihbarları nedeniyle aksarken, bu tehditlerin kaynağı henüz belirlenemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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