Filistin Dayanışma Kampanyası İngiltere Parlamentosunda Oturma Eylemi Düzenledi

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere parlamentosunda düzenledikleri oturma eyleminde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan parlamentoda oturma eylemi düzenledi. İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan 4 günlük "insani aranın" yeterli olmadığını aktaran göstericiler, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu. - LONDRA