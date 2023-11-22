Filistin Dayanışma Kampanyası İngiltere Parlamentosunda Oturma Eylemi Düzenledi
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Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere parlamentosunda düzenledikleri oturma eyleminde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.
Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere parlamentosunda düzenledikleri oturma eyleminde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan parlamentoda oturma eylemi düzenledi. İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan 4 günlük "insani aranın" yeterli olmadığını aktaran göstericiler, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika