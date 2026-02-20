Fenerbahçe maçına 'Uğur getireceğim' demişti! CHP'li isimden Özgür Özel'e sert eleştiri

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham 3-0 kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmayı yerinden izlemek için Chobani Stadyumu'nda gitti.

ÖZGÜR ÖZEL: UĞURLU GELECEĞİNİ UMUYORUM

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum. Skor tahminim 4-1." diyerek yanıt verdi.

Daha sonra stadyumdaki yerini alan Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını protokol tribününden takip etti.

'GİTTİĞİN YERİ KURUTTUN ÖZGÜR EFENDİ'

Fenerbahçe 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Özgür Özel'in maç öncesinde karşılaşmayla ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı Özgür Özel'le ilgili yorumda bulundu.

CHP'li Fenerbahçeli Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" sözleri şaşırttı.