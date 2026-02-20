Haberler

Fenerbahçe maçına "Uğur getireceğim" demişti! CHP'li isimden Özgür Özel'e sert eleştiri

Fenerbahçe maçına 'Uğur getireceğim' demişti! CHP'li isimden Özgür Özel'e sert eleştiri Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe maçına 'Uğur getireceğim' demişti! CHP'li isimden Özgür Özel'e sert eleştiri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, dün gerçekleştirilen karşılaşmada Nottingham Forest'e karşı hezimete uğradı. Maçı tribünden izleyen CHP lideri Özgür Özel karşılaşma öncesi "Bugün de uğurlu geleceğimi düşünüyorum" demişti. Sarı lacivertli takımın 3-0 mağlup olmasının ardından Özel'e sosyal medyadan tepki yağdı. CHP'li FB Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" sözleri dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maç öncesi Fenerbahçe'nin 4-1 kazanacağını tahmin ettiğini söyledi.
  • CHP'li Fenerbahçeli Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, Özgür Özel için 'Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi' dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham 3-0 kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmayı yerinden izlemek için Chobani Stadyumu'nda gitti.

ÖZGÜR ÖZEL: UĞURLU GELECEĞİNİ UMUYORUM

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum. Skor tahminim 4-1." diyerek yanıt verdi.

Daha sonra stadyumdaki yerini alan Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını protokol tribününden takip etti.

'GİTTİĞİN YERİ KURUTTUN ÖZGÜR EFENDİ'

Fenerbahçe 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Özgür Özel'in maç öncesinde karşılaşmayla ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı Özgür Özel'le ilgili yorumda bulundu.

CHP'li Fenerbahçeli Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın "Gittiğin yeri kuruttun Özgür efendi" sözleri şaşırttı.

Merve Yaz
Haberler.com
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı

Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakamın istediği oldu
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri

Yöneticilere operasyonda isimler ve kulüpler belli oldu
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu maddeyi bakın nerede kullanıyormuş
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti