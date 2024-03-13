Fatih Erbakan Ünye'de Vatandaşlarla Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların derdine derman olacaklarını söyledi.

Meydanların, milletin, anketlerin, "Yeniden Refah" dediğini ifade eden Erbakan, "Eylül başında 260 bin olan üyemiz 6 ayın içinde 470 bini aştı. 6 ayda yüzde 80'in üzerinde büyüme başka bir siyasi partiye nasip olmaz." dedi.

Erbakan, geçen seçimde kendilerini "diğerleri" kategorisinde gösteren anket firmalarının, bugün 6, 7, 8 puan olarak gösterdiğini dile getirerek, "Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacak Yeniden Refah Parti'miz. Bütün Türkiye'de meydanlar bunu gösteriyor. Milletimiz bunu söylüyor ve üye sayılarımız da bunu ispat ediyor." diye konuştu.

Milletin artık değişim istediğini vurgulayan Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık yeniden milli görüşü istiyor. Milli görüşün hem yerel yönetimlerde hem hükümetteki o efsane hizmetlerini özlüyor ve kurtuluşun adresi olarak, toplanma merkezi olarak, değişimin adresi olarak Yeniden Refah Parti'mizi görüyor. Önce yerel yönetimlerde milli görüş iktidarı, arkasından 2028'de milli görüş iktidarını gerçekleştireceğiz inşallah."