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Fatih Erbakan: Teknolojik Üstünlük ve Adaletin Önemi

Fatih Erbakan: Teknolojik Üstünlük ve Adaletin Önemi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3. AR-GE Toplantısı'nda teknolojik üstünlüğün adaletli bir zihniyetle elinde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Necmettin Erbakan'ın geri planda bıraktığı önemli teknoloji yatırımlarını hatırlatarak, Türkiye'nin bu alanda öne çıkması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Teknolojik üstünlüğün, zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, huzurunu, refahını isteyen ve adaleti üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor." dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen 3. AR-GE Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın "Teknoloji Cenab-ı Allah'ın insanlara bir rahmetidir, teknoloji büyük bir nimettir." sözünü anımsatan Erbakan, bu sözden yola çıkarak, partinin de teknolojiye ve AR-GE'ye büyük önem verdiğini vurguladı.

Necmettin Erbakan'ın Alman lepoard tanklarının motor tasarımıyla ilgili çalışmalarını anımsatan, bu konularda literatüre geçen bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Erbakan, Refah Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemde de bu alanlarda çok önemli atılım ve hizmetlerin gerçekleştiğini belirtti.

Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Dünya'da 6 asır adaleti dünyada tesis etmiş bir ecdadın torunları olarak, aziz milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teknolojik üstünlüğe sahip olması ve onun öncülüğünde de adil bir dünyanın kurulması gereklidir. Hem askeri hem siyasi hem de ekonomik bakımdan yüksek teknolojiye sahip olmak, bugünün dünyasında çok büyük önem arz etmektedir.

Günümüz dünyasında teknolojiyi ve AR-GE'yi elinde bulunduran zihniyetlerin bozuk zihniyetler olması, hakkı değil kuvveti üstün tutması sebebiyle bugün dünyada sömürü, adaletsizlik, zulüm var. İşte bu teknolojik üstünlüğü eline geçirmiş olan Amerika ve İsrail nedeniyle yıllardan beri Orta Doğu'da kan, gözyaşı var. Bu nedenle, teknolojik üstünlüğün, zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, huzurunu, refahını isteyen ve adaleti, hakkı üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor."

Genel Başkan Vekili AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal da uydu verilerinin uzaktan algılama programlarıyla madencilik, tarım, askeriye, ormancılık ve çevre konularında kullanımına ilişkin sunum yaptı.

Aydal, bundan sonra "uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin" kullanılmadığı hiçbir yer olmayacağını ifade ederek, uluslararası bütün projelerde ve bütün ihalelerde bu sistemi kullanmak mecburiyetinde olunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

Necmettin Erbakan Fatih Erbakan Teknoloji Politika Türkiye Ekonomi Savunma Çevre Refah Tarım

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