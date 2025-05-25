Fatih Erbakan'dan Ekonomik Reform Çağrısı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Evet, 'Terörsüz Türkiye' adı altında birtakım adımlar atıyor, birtakım açılımlar yapıyorsunuz ama ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Balkanı Fatih Erbakan Mardin'de partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi için kente geldi. Kentteki bir alışveriş merkezinin düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Fatih Erbakan'ın yanı sıra, Başkan Vekili Doğan Aydal, İl Başkanı Mahmut Özer, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığı seçildikten sonra gündem maddelerine geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Mahmut Özer, güven tazeledi.

'EKONOMİ ALANINDA DA BİR AN EVVEL AÇILIM YAPMANIZ GEREKİYOR'

Burada konuşan Fatih Erbakan, yeniden iş başına gelerek milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracaklarını söyledi. Erbakan, "Evet, 'Terörsüz Türkiye' adı altında birtakım adımlar atıyor, birtakım açılımlar yapıyorsunuz ama ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor. Ekonomideki enflasyon terörüne, geçim derdine karşı da mutlaka adımlar atmanız gerekiyor. Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteğinde bulunun. Taban fiyatlarını merhum Erbakan Hocamızın 54. Hükümette yaptığı gibi en yüksek seviden açıklayın. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emeklimize talep ettiği seyyanen zammı yapın. Açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veren asgari ücretlilerimize temmuz ayında mutlaka ara zam yapın. Çiftçimize, köylümüze destek olun. Küçük esnafa destek olun. İşsizlikten kırılan geçlerimize istihdam imkanı oluşturun. Paylaşımda adaleti sağlayın. Önce imtiyazlar anlayışı yerine önce millet anlayışına geçin. Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti sağlayın. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretip bu kaynağı millete aktarın. Faize giden, imtiyazlı holdinglere giden, kamudaki israfa giden trilyonlarca lirayı kurtarıp millete aktarın. Dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesine artırın. Buradan Mardin'den iktidara sesleniyoruz; eğer bunları yapmazsanız biz geleceğiz ve milli görüş anlayışıyla bunları biz uygulayacağız" dedi.

'YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ'

Yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Erbakan, konuşmasını şöyle sürürdü: " Tarım, hayvancılık, sanayi, teknoloji ve finans alanında dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz gelince öncelikle yaşanabilir bir Türkiye'yi hakim kılacağız. Emekli, işçi ve memur ücretlerinin insanca yaşamaya yeter düzeyde olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İşsizlik problemini çözmüş bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Adaletli gelir ve servet dağılımını gerçekleştirmiş bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gelir ve servet dağılımında adaleti tesis edeceğiz. Vergi sisteminde adaleti tesis edeceğiz. Bugün olduğu gibi dar gelirliden daha çok, zenginden daha az vergi alan sistem yerine adil bir vergi sistemini inşa edeceğiz. Haksız vergileri ortadan kaldıracağız. Faiz mikrobundan kurtulmuş bir ekonomik hayatı inşa edeceğiz. Çiftçiye, KOBİ'ye, sanayici ve girişimciye devlet desteğinin tam manasıyla sağlandığı bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. En ücra köşesinde dahi alt yapı problemini çözmüş bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Kaliteli eğitimin verildiği, bir işe yarayan diplomaların verildiği bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Bilimsel kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi ve müfredatı hayata geçireceğiz. Bağımsız ve adil yargı sistemini hayata geçireceğiz. Yargı adil ve bağımsız olacak ve yargı süreçleri hızlı işleyecek. Doğu-Batı kardeşliği tesis edilmiş olan bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İnanç ve ifade özgürlüğünü tam manasıyla tesis edildiği bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Projelerimiz hazır, kitaplarımız hazır. Bütün bunlarla birlikte makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. İnşallah geleceğiz ve bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz. İnşallah bu kadrolarla geleceğiz yaşanabilir Türkiye'ye, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyaya hep birlikte kuracağız. Zafer inananlarındır ve yakındır."