Fatih Dönmez, Mahmudiye'de Pancar Hasadına Katıldı

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mahmudiye ziyareti sırasında bir araya geldiği çiftçilerle pancar hasadına katıldı.

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti. Çiftçilerle bir araya gelerek onları dinleyen Dönmez, Türkmenmecidiye Mahallesi'nde de yapılan pancar hasadına katıldı. "Hasat zamanı umut zamanıdır" ifadelerini kullanan Dönmez, "Bu dönem, toprağa ekilen her tohumun, gösterilen her çabanın karşılığını almanın vaktidir. Toprağın bereketini, çiftçimizin alın terinin değerini hatırlatır. Umudun ve geleceğin sürekli bir döngü içinde olduğunu gösterir. Bu ana katılmaktan mutluluk duydum" dedi. - ESKİŞEHİR