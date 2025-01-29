Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün vatandaşın derdini dinledi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) okullardaki sömestri tatili için verdiği arada vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri yapan Denizli Milletvekili Ün, vatandaşlarla sohbet etti. Aynı zamanda Milletvekili Ün, yüksek kira ve artan maliyetler nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafa destek olmak için bol bol alışveriş yaptı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestri tatili için verdiği arayı esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla geçirdi. Denizli Milletvekili Ün, Kıbrısşehitler Caddesi, Selçuk Caddesi, Bayramyeri Meydanı ve tarihi Kaleiçi Çarşısında esnaf ziyaretleri yaptı. Aynı zamanda tekstil konfeksiyon atölyelerinde çalışan tekstil işçilerini dinledikten sonra Selçukbey ve Zeytinköy Mahallerinde de pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Ün, yüksek kira ve artan maliyetler nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafa destek olmak için esnaflardan alışveriş yaptı.

"Denizli'mize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim"

Piyasalarda yaşanan daralmanın bahar ve yaz aylarına doğru açılmaya başlamasını umut ettiklerini anlatan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Meclis sömestri tatili nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Bende Denizli'de halkımızla esnafımızla buluştum. Mahalle ziyaretleri, ev ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yaparak onlarla sohbet ettim, çözüm bekleyen sorunlarını, sıkıntılarını dinledim. En büyük sorun yaşanan enflasyona bağlı olarak yüksek kiralar artan maliyetler ve halkın alım gücünün azalması. Ekonomideki daralmayı giderecek bazı tedbirler alındığının farkındayız. Ancak vatandaşlarımızın sabredecek takati kalmadı. Halkımız kendilerine ödetilen bedel gibi yöneticilerin de bedel ödemesini eşit vatandaşlar olarak istiyor. Seçildiğim günden beri şehrimizin sokaklarında pazarlarında tarlalarında hanelerindeyim. Meclis çalışmaları dışında hemen her vaktimi hemşerilerimle geçirmeye gayret ediyorum. Zor zamanlar geçiren esnafımıza destek olmak için alışverişler yaptım. Halkımızın bizden beklentilerini ve isteklerini bizzat kendilerinden dinleyerek, her birini dikkatle değerlendirerek meclis çatısı altında gündeme taşımaya devam edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da halkımızın sorunlarını çözmek, taleplerine çözüm üretmek ve Denizli'mize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim" dedi. - DENİZLİ