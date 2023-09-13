Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında orman varlığı ve ormancılık çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bir ziyarette bulundu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve üst yönetim tarafından karşılanan Vali Aksoy'a Bölge Müdürü Çetin tarafından bir brifing verildi. Eskişehir'de orman varlığını ve temel ormancılık çalışmalarını anlatan Müdür Çetin, 2023 yılında çıkan orman yangınları hakkında da bilgi verdi.

Sunumun ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, karayolu ağaçlandırmalarındaki boşlukların tamamlanması, ağaçlandırılacak alanların tespit edilmesi ve köylere yakın yerlere gelir getirici türlerin dikilmesi konusunda görüşlerini bildirdi.

Ziyaretin sonunda Bölge Müdürü İsmail Çetin, Vali Aksoy'a Tıbbi ve Aromatik bitki ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti. - ESKİŞEHİR