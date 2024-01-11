Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce hakkında vatandaşların düşünceleri

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce hakkında düşüncelerini belirten vatandaşların bazıları, 'gösterme aday' ile seçimin kazanılamayacağını söylerken, bazıları da Ünlüce'yi pek tanımadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen'in yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) göstereceği aday belli oldu. Yaklaşık son 5 yıldır Büyükerşen'in genel sekteri olan Avukat Ayşe Ünlüce'nin adaylığı duyuruldu. Konuyla ilgili düşüncelerini belirten vatandaşlar, son dönemlerde yaşı ile ilgili çokça eleştirilen Büyükerşen'in yerine başka bir aday çıkartılmasını olumlu karşıladı. Ancak yeni aday Ayşe Ünlüce'yi çok tanımadıklarını dile getiren Eskişehirliler, 'gösterme aday' çıkarılmasıyla seçimin kazanılamayacağını iddia etti.

"Sadece park ve bahçeyle bu iş çözülmüyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Adayı olarak açıklanan Ayşe Ünlüce'yi tanımadığını söyledi. Kendisi için kimin hangi partiden olduğunun çok önemli olmadığını ifade eden Özkılıç, "Önemli olan bu şehirde yaşayan ve bu şehrin 20 yıldır yapılması gerekenlerine neşter vurabilecek, masaya yumruğunu vurabilecek ve iş bitirebilecek birinin oraya oturması. Çünkü Eskişehir 20 yıldır maalesef büyük kasaba olarak kaldı. Neden kaldı? Ben sürekli işimle alakalı olarak şehir dışı gezilerinde olduğum için, çok basit büyükşehir olmayan şehirlerin bile bizden daha öne geçtiğini gördüm. Özellikle imar yönünden. Sadece park ve bahçeyle bu iş çözülmüyor. Şehrin bir trafik sorunu var. Tramvay maalesef Eskişehir'deki bütün ana arterleri kapattı ve ondan dolayı İstanbul gibi trafik sorunu yaşamaya başladık. Tamam belki tecrübe olarak hocadan bir şeyler öğrenmiştir ama bugün CHP'nin başından Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel Bey geldi. Ne değişti? Kafaların değişmesi lazım çünkü bugün sosyal demokratım diyen adam Atatürk'ün arkasına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışırsa, öbürü 'ben dinin koruyucusuyum' diyerek bahane üretmeye çalışırsa bu iş yürümez" dedi.

"Gösterme adaylarla bu iş olmuyor"

Esnaf Ali Palabıyık, Eskişehir'e hizmet yapacak daha donanımlı ve bilgi sahibi insanlar gerektiğini dile getirerek, "Ayşe Ünlüce'yi sadece ismen biliyoruz, çok vakıf değiliz. Ama hocanın da artık bir şeyler yapma vakti gelmişti. Tadında ve zamanında bırakıp Eskişehir'e bir babalık yapması lazım. Yaptıkları çok şey var ama yapamadıkları da çok şeyler var. Şehir için hayırlı olsun inşallah. Ama iktidar yanlısı bir insan olmamama rağmen Eskişehir'i bu konuda çok başarılı bulmuyorum maalesef ki. Gösterme adaylarla bu iş olmuyor. Bu şehre hizmet yapacak daha donanımlı ve daha bilgi sahibi insanlar lazım. Yani hocanın işaret etmesiyle bu işler olmuyor. Bence şehircilik ve plancılık anlamında daha donanımlı insanlar lazım. Bunu siyaset anlamında demiyorum. Hocanın yaptıklarını takdir ediyorum ama yapamadıklarını da biliyorum. Ayşe hanım da inşallah başarılı olur ama ben zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"Hoca aday değilse CHP Eskişehir'i alamaz"

Yılmaz Büyükerşen'in aday gösterilmemesi halinde CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesini kazanamayacağına vurgu yapan Cihan Türk ise şunları söyledi:

"CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için gösterdiği yeni adayı tanımıyorum. Sadece hocanın sekreteri olduğunu duydum. Eskişehir'le özdeşmiş bir belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerşen benim üniversitede hocamdı zaten. O aday değilse CHP Eskişehir'i alamaz. Sevmesem de Nebi Hatipoğlu kazanır. CHP zor kazanır" - ESKİŞEHİR