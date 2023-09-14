EŞİK: Kadınlar, laiklik ve eşitlikten uzak bir iktidarın yeni Anayasa yapmasını kabul etmiyor

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin, "2010 ve 2017'de referandumla yaptıkları iki büyük değişiklikle; temel hak ve özgürlükler budandı, tek adam rejimine geçilerek yürütme güçlendirildi, yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. Bu değişikliklerle bir AKP Anayasası haline gelen Anayasa'yı bile her gün farklı şekillerde ihlal eden bir iktidar yeni Anayasa yapamaz. Kadınlar olarak, laiklik ve eşitlikten uzak olduğunu defalarca ortaya koymuş olan bir iktidarın yapacağı yeni Anayasayı ya da Anayasa'nın herhangi bir maddesinde değişikliği asla kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), iktidarın yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. EŞİK açıklamasında "Bu iktidarın yapacağı Anayasa'nın tek sonucu, temel hak ve özgürlüklerimizin tamamen ortadan kaldırılması olacaktır" denildi. EŞİK'in açıklaması şöyle:

"İKTİDARIN YAPACAĞI ANAYASA'NIN TEK SONUCU, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI OLACAKTIR"

"Bu Meclis, Anayasa yapmak üzere seçilmiş bir meclis değildir. Seçimlerde halktan açıkça yeni bir Anayasa yapma ya da Anayasanın 24 ve 41. maddelerini değiştirme yetkisi istenmemiştir. İktidar devamlı yaptığı gibi halkın desteğini aldığı algısı yaratarak yetki gasbı yapmaya, Anayasa'da olmayan bir yetki kullanmaya çalışmaktadır. Anayasa'ya torba yasa muamelesi yapılmasına asla rıza gösterilmemeli, müzakere dahi edilmemelidir. Bu iktidarın yapacağı Anayasa'nın tek sonucu, temel hak ve özgürlüklerimizin tamamen ortadan kaldırılması olacaktır. Kadınlar olarak, laiklik ve eşitlikten uzak olduğunu defalarca ortaya koymuş olan bir iktidarın yapacağı yeni Anayasayı ya da Anayasa'nın herhangi bir maddesinde değişikliği asla kabul etmiyoruz.

"REFERANDUMLARLA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BUDANDI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI ORTADAN KALDIRILDI"

Genel seçimlerden önce Anayasa'nın 24. ve 41'inci maddelerini değiştirmek isteyen ve ciddi bir dirençle karşılaşan iktidar, şimdi de tüm Anayasa'yı değiştirmekten bahsediyor. 12 Eylül günü düzenlenen Anayasa Sempozyumu'nda, "sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa" yapmak için tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademisyenlere çağrı yapan iktidar; bugüne dek 1982 Anayasa'sında 12'si kendi döneminde olmak üzere toplam 19 kez ve 184 maddeyi etkileyen değişiklik yapıldığının unutulduğunu sanıyor. 2010 ve 2017'de referandumla yaptıkları iki büyük değişiklikle; temel hak ve özgürlükler budandı, tek adam rejimine geçilerek yürütme güçlendirildi, yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. Bu değişikliklerle bir AKP Anayasası haline gelen Anayasa'yı bile her gün farklı şekillerde ihlal eden bir iktidar yeni Anayasa yapamaz. Önce Anayasa'ya saygı gösterin."