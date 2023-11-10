Esenyurt Belediye Başkanı İsrail ürünlerine boykot açıklaması yaptı

Kasım ayı belediye meclis toplantısında İsrail ürünlerine boykot konusuyla ilgili açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bugün Orta Doğu'daki herhangi bir katliama sessiz kalan ya da bunu doğru bulan kişinin insan sayılması mümkün değildir. İnsanların ölümleri ve acıları üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum, benim içim sızlıyor" dedi.

Esenyurt Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Başkan Bozkurt, mecliste görüşülecek gündem maddeleri öncesi basında çıkan "İsrail ürünlerine başlatılan boykot kampanyasına veto" başlıklı haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçunu şiddetle kınadığını belirten Bozkurt, "Türkiye'de iş ve işlemler kanunlarla yürür. Biz herhangi bir markayı, her hangi bir kişiyi, kuruluşu değerlendirmelerimizin dışında bırakırız diye karar alamayız. Bu ihaleye fesat karıştırmaktır. Şunu net söylüyorum. Merkezi hükümet bir karar alsın, ikinci gün ben sizi olağanüstü toplantıya çağıracağım ve boykot kararını alacağım. Ben bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğine yüzde yüz inanıyorum" diye konuştu.

"ESENYURTLULARIN HİZMET ALMAMASI İÇİN EL KALDIRDILAR!"

Artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle eylül ayında talep edilen ancak kısıtlanarak kabul edilen ek ödenekle ilgili madde yeniden görüşüldü. AK Parti ve MHP grubunun bir kez daha reddettiği maddeyle ilgili konuşan Bozkurt, "Ek bütçe onaylanmazsa asfalt yapılamayacak, okul yapımı yavaşlayacak, mahalle konağı açılamayacak, 3 adet kreş yapımı vardı, onlar yapılamayacak. Esenyurtlular bu hizmetleri biraz geç alacaklar. Dolayısıyla Esenyurtlular bu tabloyu net bir şekilde görsünler. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri Esenyurtluların hizmet almaması için el kaldırdılar. Kamuoyuna duyurulur" dedi.