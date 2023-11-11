Erzurum'da İsrail'i destekleyen finans şirketlerine boykot

Erzurum Aziziye İlçe Belediyesi, İsrail'i destekleyen finans şirketlerine yönelik boykot uygulamasına katılarak TROY altyapısını kullanma kararı aldı. Belediye çalışanları da maaş ve kredi kartlarını TROY'a taşıyacak.

İsrail'i destekleyen finans şirketlerine yönelik olarak yürütülen boykot uygulamalarına bir yenisi de Erzurum'da eklendi.

Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, tüm finans işlemlerinde bundan böyle TROY altyapısını kullanma kararı aldı. Belediye çalışanlarının tamamının maaş ve kredi kartlarını TROY'a taşıyacakları bilgisin veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Orhan'ın paylaşımı şöyle: "İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistem karşısında elimizi kolumuzu bağlayıp, oturacak değildik elbette!

Aziziye Belediyesi olarak bir karar aldık ve bütün çalışma arkadaşlarımızın hem maaş, hem de kredi kartlarını TROY kart sistemine taşıdık.

Bununla da yetinmedik!

Belediyemizdeki tüm bankacılık işlemlerini de, bundan böyle TROY kart sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz.

Gelelim İsrail menşeili ürünlere

O ürünleri tesislerimizden çoktan kapı dışarı etmiştik zaten!" - ERZURUM