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Erzincan Valisi ve Milletvekili Gençlik ve Spor Bakanını Ziyaret Etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Erzincan'da yapılması planlanan spor tesisleri hakkında istişarelerde bulunuldu ve destekleri için teşekkür edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiler.

Vali Aydoğdu ve Milletvekili Karaman ziyarette, Erzincan'da Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto destekleriyle yapılması planlanan; Ergan Dağı Kayak Odası, Binicilik Tesisi, Offroad Pisti Yapı ve 380 kişilik tribün konusunda Bakan Osman Aşkın Bak ile istişarelerde bulunarak verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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