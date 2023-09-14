Erzincan Valisi ve AK Parti Erzincan Milletvekili Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek devam eden projeleri görüştü. Ziyarette, Erzincan'da yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek devam eden projeleri görüştüler.

Ziyarete ilişkin olarak konuşan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yaptığı açıklamada: "Bakanlarımız ile temaslarımız devam ediyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Erzincan'da yapımı devam eden ve planlanan projeleri hakkında istişarelerde bulunduk. Konulara hassasiyeti ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim. Devam eden projeler çerçevesinde; Ergan Dağı Oteli, Çayırlı Gençlik Merkezi, Erzincan merkez 1000 kişilik spor salonu projelerini masaya yatırdık.

Planlanan projeler çerçevesinde ise; Atlı Safari ve Binicilik, Off Road ve Motokros, Yamaç Paraşütü, Kano ve Rafting, Açık Halı Sahalar, Tercan Gençlik Merkezi projeleri hakkında konuştuk. Bakanımıza misafirperverliği ve destek sözü için teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN