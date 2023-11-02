Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da yapılan operasyonda kapalı kasa kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da kapalı kasa kamyonette 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları kapalı kasa kamyonetin arka kısmında 25 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D. ve O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.