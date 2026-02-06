Yeni Yol Partili Kaya, deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamasını eleştirdi

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamasının şeffaf olmadığını öne sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Depremin ilk anından itibaren Gaziantep'te sahada olduğunu ifade eden Kaya, ilk 48 saatte deprem bölgesine gerekli müdahalenin yapılmadığını iddia etti. 6 Şubat depremlerinde yönetim sınavından kalındığını ileri süren Kaya, yaşananlarda ihmali bulunanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası bölgede önemli miktarda konut yapıldığını vurgulayan Kaya, bunun lütuf gibi sunulduğunu ileri sürdü.

Deprem bölgesinde rezerv alan uygulamasını eleştiren Kaya, "Deprem bölgesinde rezerv alanlar ilan edildi. Şehirleşmenin daha modern yapılması için gerekli bir uygulama ama buna Hazine'ye ait arsalardan başlamak yerine depremzedelerimizin arsaları üzerinde başladılar. Şeffaf değil, kimse ne olacağını bilmiyor." görüşünü dile getirdi.