Ermenistan Ekonomi Bakanı'ndan Türkiye ile Ticaret Hacmi Açıklaması

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Türkiye ile sınırların açılması halinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 700-800 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Papoyan, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve Türk limanlarından yararlanmanın önemine vurgu yaptı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, parlamentoda 2026 yılı devlet bütçesi tasarısının görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Ermenistan- Türkiye sınırlarının açılması ihtimaline değinerek, bunun sonucunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılda 700-800 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Ermenistan Parlamentosu, 2026 yılı devlet bütçesine ilişkin başlıkları görüşmek için bir araya geldi. Söz konusu oturuma Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan da katıldı. Papoyan oturumdaki açıklamasında, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılmasına ve muhtemel ticaret ortaklığına değindi. Papoyan, hükümetinin Türkiye ile sınırın açılmasının sonuçlarını değerlendirmeye çalıştığını belirterek, "Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının ticaret hacmi üzerinde nasıl bir ekonomik etkisi olacağını, hangi ürünlerin ithal edilip hangilerinin ihraç edilebileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Henüz yapılacak çok iş olduğunun altını çizen Papoyan, sınırların açılması durumunda Ermenistan ile Türkiye arasında yürütülebilecek ticaret işlemlerinin hacmiyle ilgili de tahminde bulundu. Ermeni Bakan, "Potansiyel olarak Ermenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılda 700-800 milyon dolar seviyesine ulaşabilir" dedi.

"En önemli kazancımız, Türk limanlarından faydalanabilecek olmamız"

Papoyan'a göre, Ermenistan esasen Türkiye'den ilaç, elektrikli cihazlar ve yerli üretim için gerekli hammaddeler gibi ürünleri daha uygun fiyatla ithal edebilecekken, aynı zamanda yerli üretim mallarını Türkiye'ye ihraç etme imkanına sahip olacak. Ermeni Bakan Papoyan ayrıca, "Ancak en önemli kazancımız, Ermenistan'ın Türk limanlarından, özellikle de Akdeniz limanlarından faydalanabilecek olmamızdır" ifadelerini kullandı. Bakan Papoyan, bunun bir taraftan en verimli ve doğrudan yol olan Alican-Margara Sınır Kapısı'ndan, diğer taraftan ise Gürcistan ve diğer ülkeler üzerinden geçen ulaşım yollarını gerekli kıldığını ifade etti.

Ermenistan-Türkiye arasında 2024 yılındaki ticaret hacmi

Ermenistan İstatistik Komitesi'nin (SCRA) daha önce yayımladığı bir raporda Türkiye ile Ermenistan arasında 2024 yılındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 336,3 milyon dolara ulaştığı belirtilmişti. Bu miktarın büyük kısmını Ermenistan'ın Türkiye'den ithal ettiği ürünlerin oluşturduğu biliniyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
