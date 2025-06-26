Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kadınların Ekonomik Sorunlarını Tartıştı

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 28'inci Yasama Döneminin 3'üncü yasama yılında izleyeceği yol haritasını değerlendirmek üzere AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, toplantılara bakanlıkların yanı sıra uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları yetkililerini davet ettiklerini belirtti.

'KADIN BORÇLULUĞU ŞİDDETLE ARTIYOR'

Komisyonda söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadınların ekonomik özgürlüklerinin önemli olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki dönem bununla ilgili belki alt birim kurarak gerçekten ciddi bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü gerçekten kadın borçluluğu şiddetle artıyor. Bu sadece hani mikro krediler, işte girişimci teşvikiyle ama ilk krediler verildikten sonra takip edilmiyor, o işler ne oldu, kadınlar borçlarını ödeyebildi mi, ne oluyor diye bir takip sistemi yok. Takip sistemi olmadığı için, mesela, birçok veri gösteriyor ki iş sıkıntıya girdiğinde kadının yürüttüğü bir şeye erkek el koyuyor, yakınları, akrabası falan; sonra, eğer çökerse bütün borcu kadının üzerine yüklüyor ve borçtan hiçbir şekilde bir sorumluluk hissetmiyor. Ayrıca, bu teşviki veren hükümet, kurum da kadının buradaki zorluğu meselesine ilişkin herhangi bir tedbir almıyor" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR TEKNOLOJİDEN YETERİNCE YARARLANAMIYOR'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ise komisyonun kadınlara yönelik dijital şiddetin üzerinde durması gerektiğini kaydederek, "Özellikle siber şiddet üzerinde ısrarla durulması ve bunun için de bir politika belgesi oluşturulması ve bu konuda çeşitli örneklerin incelenmesini önemsiyorum. Dijital inovasyon ve teknolojinin kadın istihdamı üzerindeki etkisi son derece önemli çünkü potansiyel faydalarına rağmen maalesef hala kadınlar teknolojiden yeterince yararlanamıyorlar. Yine yapay zekanın, gelecekteki iş olanakları üzerindeki etkisi de düşünülünce son derece önemli bir adım olarak görüyorum. Son olarak kadın girişimcilerin istihdamının önündeki engeller. Daha önceki dönemlerde de çok konuştuk ama aslında kadına yönelik şiddetten kadının toplumsal rolüne kadar birçok parametreyi engelleyen başlık kadın istihdamındaki eksiklik" diye konuştu.

'POLİTİKA METNİNİN OLMASI GEREKİYOR'

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ise komisyonun bir öneri metninin olması gerektiğini aktararak, "Onuncu yargı paketine de paket geldikten sonra bile içine dercedilebilecek maddeler olabilir. KEFEK olarak yine bir öneri metnimizin, politika metnimizin olması gerektiğini düşünüyorum bu konuyla ilgili. Benim önerim şu: Cezaevi ziyaretleri yaptığım için cezaevinde çocuklu, 0- 6 yaş grubu çocuğu olan anneleri ziyaret ediyorum. Bu kadınların birçoğu uyuşturucu madde konusunda orada yatıyorlar, bu çocuklar da o girdabın içindeler. Bu öyle bir girdap ki yani 26 farklı suç tipine açılım yapıyor. Biz belki bu kadını çıkarıp bahsettiğim sistemle gözetim altında tutarsak o kadını ve o çocuğu o döngüden çıkarmamız mümkün olabilir. İçişleri Bakanlığımıza ve AK Parti Grubu grup yöneticilerine elektronik kelepçenin kategorize edilerek 0- 6 yaş grubu çocuklu kadınlara uygulanması yönünde bir önerim oldu" dedi.

'SAVAŞ BÖLGELERİNDE KADIN OLMAK MESELESİ'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise "Gazze savaşı ve savaş mağduru kadınlar ve o coğrafyanın içinde mağdur kadınlara destek olacak projeleri bu komisyonun konuşmasının tarihi bir görev olduğu kanaatindeyim. Türkiyeli kadınlar olarak biz buna örnek teşkil edebiliriz. Francesca Albanese Birleşmiş Milletlerin Filistin raportörü, bu konuda çok öncü, mesela onu davet ettiğimiz toplantılar olabilir. Böyle bir aslında savaş bölgelerinde kadın olmak meselesi üzerinden bir değerlendirme toplantısının önemine inanıyorum. Son olarak terörsüz Türkiye bizim, hepimizin sahiplenmesi gereken en önemli meselelerden biri çünkü kadın olarak bizim için barış içinde yaşamanın çok daha önemli ve stratejik olması gerekir. Terörsüz Türkiye konusunda burada, bu masada bulunan bütün kadınların iş birliği içinde bir kadın projesinin çalışılması, birbirimizi anlamak, tanımak veya birlikte konuşmak önemli bir şey, bütün bunları sağlayacak bir çalışmanın yine bu komisyon için bu yıl da önerilecek işler arasında olması gerektiği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI SONA ERDİ

Komisyonda yer alan milletvekillerinin görüş ve önerilerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi.