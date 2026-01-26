Haberler

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye'deki terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesine dair açıklamalarda bulunan Akçay, muhalefetin ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesinde kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, "Şimdi artık bilhassa Suriye'nin çok dar bir alanına sıkışan bu SDG, YPG ve Kandil bağlantılı PKK terör örgütünün sonu saatlerle sınırlıdır." dedi.

Akçay, Alaşehir ilçesindeki parti lokalinde partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Akçay, siyaset anlayışlarının ülke ve millet önceliği ilkesi üzerine inşa edildiğini, Cumhur İttifakı'nın kurulmasının en önemli gerekçelerinden birinin de bu anlayış olduğunu söyledi.

Türkiye'de muhalefet anlayışının sorunlu olduğunu ifade eden Akçay, "Başta CHP olmak üzere bazı siyasi partiler muhalefeti, iktidarı yıpratmak, her ne olursa olsun karşı çıkmak üzerinden yapıyor. Muhalefet yapacağım diye ülkeye zarar verilir mi? Halkçı olduğunu söyleyenlerin, rantçı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Akçay, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesinde kararlı duruş sergilediğini vurguladı.

Suriye'deki olayları ve gelişmeleri takip ettiklerini belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Şimdi artık bilhassa Suriye'nin çok dar bir alanına sıkışan SDG, YPG ve Kandil bağlantılı PKK terör örgütünün sonu saatlerle sınırlıdır. Bu ateşkes çeşitli sebeplerle 15 gün uzatılmıştır. Böyle bir silahlı terör örgütüne ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin, hele bölgemizin tahammülü yoktur. Dünya yeni bir düzene kavuşmanın sancılarını yaşamaktadır. İki dünya savaşı yaşanmış, adeta üçüncü dünya savaşının kaosları ortaya çıkmıştır. Ancak güçlü olanın ayakta kalabileceği bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Kurulacak bu yeni düzende de Türkiye çok güçlü bir şekilde yer almak zorundadır ve Allah'ın izniyle de alacaktır."

Akçay, uygulanan ekonomik programların sonuç vermeye başladığını, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye'nin kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü ve bu gelişmelerin orta vadede vatandaşların alım gücüne yansıyacağını sözlerine ekledi.

Erkan Akçay ve beraberindekiler, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Akçay'a MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Politika
500

