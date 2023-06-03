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Erdoğan, Yemin Etmek İçin Geldiği TBMM'de Resmi Törenle Karşılandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği TBMM’de resmî törenle karşılandı.

AZİZ METİN TURAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği TBMM'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; yemin etmek üzere geldiği TBMM'de, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Kaynak: ANKA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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