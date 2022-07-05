Erdoğan: Tahıl koridoru konusuna ilişkin 10 gün içerisinde neticeye ulaşmaya çalışacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna- Rusya Savaşı kaynaklı tahıl sorunu ve ihracatında Karadeniz tahıl koridoru konusuna ilişkin, "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi, ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye- İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti. Erdoğan ve Draghi, çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 9 anlaşmanın imza töreninde konuştu. Erdoğan, Stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya ile 3'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantıları ilişkimizin kapsamlı biçimde ele alındığı en üt düzey platformu temsil ediyor. İş birliği imkanlarını geliştirilmesi üzerinde durduk. 2 Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Az önce şahit olduğunuz üzere birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviyenin üzerine çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Türkiye- İtalya ekonomi ve ticaret ortak komitesinin 3'üncü toplantısını ve İş Forumu'nu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabıkız. Şirketlerimizi iş birliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa'ya geçiş rotalarını İtalya'ya çevirdiklerinin ve bu konuda ortak bir mekanizma kurulabilme ihtimalinin sorulması üzerine "Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden tüm gayreti göstererek bu insanları denizlerden kurtarıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var" ifadelerini kullandı.