Erdoğan: Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Burada durmayacak, daha fazla sayıda sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde 'Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Mohaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık. Dün Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki kahraman yiğitleri yad etmek üzere, bize bu toprakların kapılarını açan Malazgirt'teydik. Önce Ahlat'ta ardından Malazgirt Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. 30 Ağustos'ta ise bu topraklardaki varlığımızı sonsuza dek mühürleyen büyük zaferi kutlayacağız. Bugün ise zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, bu üç değerli hamlenin ilkinin Çelik Kubbe olduğunu kaydederek, "Bileşeni sistemlerin envantere girişidir. İkincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü de Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelinin atılmasıdır. Yani ASELSAN açısından bu tarihi günde sadece bir şirketin değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yolculuğunun alın terinin, azminin ve kararlılığının yeni bir safhasına hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi.

'GÖK KUBBE SİSTEMLERİNİ KAHRAMAN ORDUMUZA KAZANDIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma sistemlerinde çok kısa sürede ciddi yol alındığını vurgulayarak, "Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Çünkü kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde, geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Bu anlayışla gerekli adımları öncesinde atmaya başladığımız bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede, tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN HAVA SAVUNMASINDA BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Çelik Kubbe'yi incelediğini anımsatan Erdoğan, "Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında bir dönüm noktasıdır. Üç adet hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. Korkut hava savunma sistemiyle erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. 7 adet Puhu ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Elbette burada durmayacak, daha fazla sayıda sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. ASELSAN'ın Çelik Kubbe'de sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha var, sahadaki bütün sistemlerin birbiriyle anlık haberleşmesini ve entegre çalışmasını sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN geliştiriyor. Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak bu yazılım sayesinde sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir" dedi.

'4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK'

Savunma sanayiinde üstünde titizlikle durulması gereken alanların en başında seri üretim konusunun geldiğini kaydeden Erdoğan, "Geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN'ın ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. Hizmete aldığımız tesisler arasında, Hava Savunma Sistemleri Tasarım Ofisi, Radar Üretim ve Entegrasyon İlave Tesisi, İleri Mühendislik Malzemeler Araştırma Geliştirme Tesisi, Elektro Optik Sistemler Tasarım Ofisi, Güdümlü Mühimmat Sistemleri Tesisi, Teknopark İstanbul Araştırma Geliştirme Merkezi ve daha birçok kritik altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama yanında genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TEK SEFERDE YAPILAN EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ YATIRIMIDIR'

Bugün ayrıca, dev bir yatırımın da temelinin atıldığını aktaran Erdoğan, "ASELSAN'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Çok daha önemlisi, bu yatırım Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası ayrıca Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. Şunu da özellikle vurgulamak isterim: ASELSAN, savunma sanayimizin adeta kalbi durumunda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır" dedi.

'BÖLGENİN EN İLERİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an içinde bulunduğumuz Gölbaşı yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünde bir alan. Ben 2015 yılında ASELSAN'ın 40'ıncı yılında bu yerleşkedeki ilk tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. O zaman bana bilgi veren arkadaşlarımız en az 30 senelik büyüme planlarını karşılayacak bir alana kavuştuklarını söylemişlerdi. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki, bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. Türkiye Yüzyılına yakışan bir vizyonla 900 futbol sahasından daha büyük, 6 bin 500 dönümlük bir alanı ASELSAN'a tahsis ettik. Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare temiz oda, laboratuvar ve üretim alanı ile bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından fazla artırarak ülkemizi sadece bölgesinde değil, dünyada da öncü bir konuma taşıyacak. Teknoloji üssünün bir an önce tamamlanması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacağım. İnşallah yoğun bir gayretle 2026'nın ortasında ilk tesisi devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ GENÇLERİMİZE YEPYENİ UFUKLAR KAZANDIRIYORUZ'

Erdoğan, yurt dışından ASELSAN'a dönen mühendislerin sayısının arttığından, teknolojiye yatırım yapmanın böyle kıymetli bir tarafı olduğunu kaydederek, "Ana Muhalefetin başını çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken, biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, boykota ve adeta şiddete çağırırken, biz TEKNOFEST gençliği olarak meydanlara çağırıyoruz. Onlar gençleri kullanıp atabilecekleri sarf malzemesi olarak görürken, biz milli teknoloji hamlemizin öncüleri olarak görüyoruz. Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz" dedi.

'ASELSAN DEV BİR MEŞALEYE DÖNÜŞTÜ'

ASELSAN'ın sadece bir şirket değil, aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan, zorlu olduğu kadar destansı bir yolculuğun sembolü olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan tam 50 yıl önce 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı tecrübeler bize çok büyük bir ders verdi. O gün kendi silahını, kendi haberleşme sistemini üretemeyen bir milletin nasıl ağır bedeller ödediğini gördük. İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı ve o kıvılcım 1975'te kurulan ASELSAN ile dev bir meşaleye dönüştü. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım, bugün 11 araştırma- geliştirme merkezine, 12 bin 500'den fazla çalışana, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil, diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projeye imza attılar. Geliştirilen her projede ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ, BMC gibi kıvanç kaynağımız olan büyük şirketlerimizin yanı sıra, binlerce KOBİ'miz de görev alıyor. İrili ufaklı bu firmalarda 100 binden fazla insanımız istihdam ediliyor" ifadelerini kullandı.

'ORDUMUZUN İHTİYAÇLARINI YERLİ SİSTEMLERLE KARŞILIYORUZ'

Erdoğan, "Bugün kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde 80'lere varan oranlarda yerli sistemlerle karşılıyoruz. Böylece normalde yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyor. Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene de oldukça iyi gidiyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,9 artışla 989,6 milyon dolara ulaştı. Ocak- temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artarak 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Bunlar fevkalade gurur verici rakamlar. Yakaladığımız ivmeyi dikkate alınca birkaç sene içinde inşallah 20 milyar dolar seviyesini yakalayacağımıza inanıyorum. Ülke olarak ekonomideki istiklal savaşımızı da kazanmak için yüksek katma değerli ürünleri geliştirmeli ve dünyaya ihraç etmeliyiz" dedi.

'TÜRKİYE, TEKNOLOJİSİYLE DÜNYAYA YÖN VEREN BİR ÜLKE OLACAKTIR'

Erdoğan, bugün birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayinin öneminin yeniden farkına vardığını dile getirerek, "Yıllarca 'savunma sanayi ölü yatırım' tezini dillendirenler, bugün nasıl bizde bu yarışta yerimizi alırız telaşıyla adeta kendilerini paralıyor. Biz ise hamdolsun daha rahatız. Eksiklerimiz yok mu? Var. Onları da süratle tamamlıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Doğru yoldayız. İyi durumdayız. İnşallah daha da iyi olacağız. İnsanımıza, gençlerimize, mühendislerimize güveniyoruz. ASELSAN'a güveniyoruz. Bütün şirketlerimize güveniyoruz. Savunma sanayimizin bize çok daha mutlu, çok daha gururlu günler yaşatacağını biliyoruz. İşte bu tören, bu inancımızı daha da sağlamlaştırdı. Türkiye'de umut verici gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız tesisler, teslimatını gerçekleştirdiğimiz sistemler ve temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır. Bundan 50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkanları bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, kendi evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor. İnşallah önümüzdeki 50 yılda da Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır. ASELSAN inanıyorum ki bu yolda en fazla katkıyı sunan kurumlarımızdan birisi olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. Ardından, Oğulbey Temel Atma Töreni öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.