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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'i dünya klasmanında ilk 5'e sokacak faaliyetlerden bahsetti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'e yaptığı ziyarette, Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementleri madeninin Türkiye'yi dünya klasmanında ilk 5'e sokacak önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, Eskişehir'in enerji ve maden açısından merkezi olduğunu vurgulayarak, bu durumun kente daha fazla yatırım ve dış sermaye çekmesini sağlayacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İnanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu bu Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye'yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5'e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, bugün AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'na destek olmak için kente geldiklerini söyledi.

Kentte çok güzel programlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, "Önce Eskişehir Sanayi Odamızla sonra da esnafımızla özellikle bir araya geldik." dedi.

Bayraktar, "Bu ana kadar hakikaten şunu gördük, inşallah bununla alakalı yanılmayız. Cenab-ı Hak bizi yanıltmaz. Eskişehir'de çok önemli değişim ve dönüşüm heyecanı var. Artık insanların bu sefer inşallah bu makus talihini Eskişehir'in kıracağımızla alakalı beklentileri, düşünceleri var. Ben bunun bu sefer gerçek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hepinizin gayretiyle, hepimizin çalışmasıyla bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve Eskişehir'in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nebi Bey'in başkanlığında, ilçe başkanlarımızın da gayretleriyle yerine getireceğiz. Buna yürekten, kalpten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir'e gelmelerinin birkaç sebebi olduğunu, en önemli sebebinin yerel seçimler için hazırlık çalışmaları olduğunu vurgulayan Bayraktar, Eskişehir'in kendileri için çok önemli bir kent olduğunu aktardı.

Kentin, enerji ve maden açısından merkez şehirlerden biri olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Çok önemli maden kaynaklarımız, maden işletmelerimiz burada. Bu işletmeler, buranın istihdamına büyük katkıda bulunuyor. Onun ötesinde geleceğe dönük olarak da özellikle Beylikova'da keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla, hem istihdama çok büyük katkısı olacak, hem Eskişehir'de çok büyük katkısı olacak. İnanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu bu Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye'yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5'e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda 'Eskişehir enerjinin de madenin de merkezi' diyebiliriz. Biz burada zaten hepinizi malumu, Kırka'da yıllardır devam eden bor üretimiyle dünyada bor rezervlerine sahip olan en yüksek sahip olan ülke olarak dünya piyasalarında en yüksek pazar payına sahip olarak borda gerçekleştirdiğimiz devrimi ve borda gerçekleştirdiğimiz başarıyı inşallah nadir toprak elementlerine taşıyacağız."

Eskişehir'e daha çok yatırım ve dışarıdan sermaye geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Dolayısıyla ilimizin, ilçelerimizin de çehresi değişecek. Ama bunu yapabilmemizin ön koşullarından bir tanesi bu şehrin altyapısının buna hazır olması." dedi.

"Buraya yüzlerce, belki binlerce beyaz yakalı, dışarıdan da mühendisi, yöneticisi, işçisi, teknisyeni gelecek. Ama bu şehrin yaşanabilir, kaliteli, yaşamını sağlayacak imkanları da sağlamamız lazım. Maalesef bu şehir şu anda bundan çok uzakta." diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Siz burada yaşayan insanlar olarak bunu çok net hissediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ama gerek trafiği, gerek çevresi birçok yönüyle açıkçası Eskişehir'i hak ettiği bu kadar sanayisi olan, bu kadar potansiyeli olan, bu kadar yetişmiş insan kaynağı olan büyük bir şehri büyüklüğüne yakışır yönetebilmek lazım. Onun için de 31 Mart çok önemli bir dönüm noktası. Sizler zaten bunun çok farkındasınız. Biz de bugün sahadaki görüşmelerimizde insanımızda bunu hissettik. İnsanımız artık bu sefer bu değişimin olması gerektiğini, olması gerektiğine inanıyorlar. İnşallah bunun sandıklara yansıtırız ve Nebi Bey'le beraber, hep beraber büyük bir teşkilat olarak, yerel yönetim merkezi yönetim uyum içerisinde bu başarıyı birlikte sağlarız."

Bakan Bayraktar, Eskişehir'in her alanda iyileşmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Her alanda da çok büyük bir potansiyeli var. Muazzam bir sanayisi var. Üretim kabiliyeti var. Bunu daha ileri götürmemiz lazım. Daha çok istihdam sağlamamız lazım bu anlamda. Onun dışında şehirdeki altyapının, lojistiğin, trafiğin daha düzenli hale gelmesi, daha iyi hale gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve partililer katıldı.

İki Eylül Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra kentteki bir otelde Eskişehir Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Politika

Alparslan Bayraktar Eskişehir Beylikova Türkiye Enerji Politika Ekonomi Haberler

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