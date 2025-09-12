Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye Yüzyılı Daha Aydınlık Bir Gelecek Getirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı"na ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak." dedi.

Bayraktar, Denizli programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bayraktar, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nı artık nihayete erdirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde tüm parti teşkilatının çok yoğun şekilde sahada olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Hakikaten ' Türkiye Yüzyılı' inşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak. Neyi hedefliyoruz, neyi amaçlıyoruz ve bunları nasıl yapacağız? Nerede, neye ihtiyacımız var? Bunları sizlerle, vatandaşlarımıza anlatmamız açısından önemli bir platform, önemli bir buluşma."

Bayraktar, AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inandıklarını, bu işleri sahada görmenin, dinlemenin de kendilerine çok daha büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Denizli'nin Türk ekonomisine etkisi

Denizli'nin ülkenin gözbebeği şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Denizli enerji ürettiğimiz önemli illerden bir tanesi ama Türkiye'nin ekonomisi için lokomotif illerden bir tanesi ve bunu söylerken rakamlara bakarak söylüyorum. 2002 yılından, Denizli'de elektrik tüketimi bugüne geldiğimizde 6 kat artmış durumda. Bu nasıl oldu? Elbette ki nüfus arttı, ekonomik, ticari aktiviteler arttı ama Denizli, özellikle imalat ve tekstil sanayisi çok önemli bir ihracat yapan, üretim yapan bir yer haline geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisinde bu kadar lokomotif bir yeri olan, istihdama katkısı olan, ihracata yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir katkısı olan Denizli bizler için çok önemli."

Bayraktar, daha sonra AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katılımıyla partililerle toplantı gerçekleştirdi.