Bakan Bayraktar: Dünyada adaletsiz bir enerji dağılımı var

BAKAN BAYRAKTAR, TRABZON'DA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Trabzon'da, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar ve İleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Net Konuşalım Trabzon' programında gençlerle bir araya geldi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ YAPMAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji de bağımsız bir Türkiye'yi hedeflediklerini belirterek, "Bizim hayalimiz, büyük hedefimiz; Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak istiyoruz. Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapmak istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki enerji de bağımsız olan Türkiye, dışa bağımlılığını bitirmiş olan bir Türkiye ekonomide de daha bağımsız olacak ve çok daha siyasi açıdan bölgesindeki gücü ve dünyadaki sözü açısından çok daha ileride bir noktada olacak. Türkiye yerli ve yenilenebilir kaynaklarını, yerli kömürümüzü, güneşimizi, rüzgarımızı, hidrolik santrallerimizi, jeotermalimizi, biyogazlarımızı en üst seviyede ekonomimize katmamız lazım. Çevreyle uyumlu bir şekilde yapacağız. Uzungöl'e gidip HES yapmıyoruz. Türkiye'nin nükleer santrale, nükleer teknolojiye, nükleer enerjiden elektrik üretimine mutlak suretle ihtiyacı var. 1950'lerde başlayan, Türkiye'nin başlattığı nükleer enerji serüveninin artık 70'inci yılı oluyor. Biz inşallah Akkuyu'da ilk reaktörümüzü devreye almaya hedeflediğimiz bir yıldayız" diye

'YOĞUN BİR ARAMA VE ÜRETİM DÖNEMİNDEYİZ'

Bakan Bayraktar, petrol ve gaz kaynaklarını kendi karalarından çıkartan bir Türkiye için arama ve üretim döneminde olduklarını ifade ederek, "Mutlaka petrol ve gazdaki kaynaklarını kendi denizlerinden, kendi karalarından çıkardığı bir Türkiye hedefliyoruz. Dünya'daki 4'üncü büyük deniz filosuna sahip bir Türkiye'yiz. Kendi gemilerimizle, kendi denizlerimizde inşallah bu sene içerisinde Somali'de, Pakistan'da doğalgaz, petrol arayan bir ülke haline geliyoruz. Gabar'da yıllardır terörle uğraşmış, roket sesi, kan, gözyaşı, kurşun sesi olan o dağlarda şimdi bizim sondaj makinelerimiz var. Hayatlarında dağdan başka belki alternatif olmadığını düşünen o çocuklarımız şimdi büyük bir heyecan ve ümit içerisinde Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyorlar. Dolayısıyla yoğun bir arama ve üretim dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

'YENİ SONDAJLAR YAPACAĞIZ'

Türkiye'nin enerji filosuna kattığı gemilere ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, "2 tane yeni derin deniz sondaj gemimiz Türkiye'de. İkisi de Mersin Taşucu'nda. Birinin adı Yıldırım, diğerinin de Çağrı Bey oldu. Çağrı Bey, büyük ihtimalle Akdeniz'de ve Karadeniz'in altındaki operasyonlarda kullanacağız. Muhtemeldir ki önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Somali'de 2026'daki sondajımızı Çağrı Bey ile yapacağız. İnşallah hayırlı bir netice alırız. Yeni filomuz böyle büyüyecek. Yıldırım, önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e geliyor. Karadeniz'de sadece üretimimizi artırmakla kalmayacağız, yeni sondajlar yapacağız. Orta ve Doğu Karadeniz'de inşallah güzel müjdeleri vereceğiz" dedi.

'8 MİLYON HANEYE YETECEK GAZI ÜRETMİŞ OLACAĞIZ'

Bu yıl 8 milyon haneye yetecek gazın üretileceğini ifade eden Bayraktar, "86 milyonluk bir ülkeyiz. Ülkemizin ihtiyacı çok büyük. Bizim 22 milyon hanede bugün doğal gaza ihtiyacımız var. 22 milyon eve her gün doğal gaz girmesi gerekiyor. Türkiye'de 32 milyon araç var. 15 milyonu binek araç var işte geri kalanı daha farklı araçlar. Her gün bu 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'deki 42 milyon haneye 7 gün 24 saat elektrik lazım. Gabar'da bir tarih yazdık, yazıyoruz. Sakarya gaz sahasında 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız" diye konuştu.

'İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİ ÜRETECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de, "Türkiye sadece teknoloji üretmiyor. Türkiye artık, dünyaya yeni kavramlar kazandırıyor. Türkiye dünyada ilk defa olarak üzerine İHA'ların, SİHA'ların iniş yapabildiği yüzer platformu hizmete almış bir ülkedir. Türünün ilk örneği, bu anlamda 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz süreçte sadece teknoloji üretmeyeceğiz. Adil teknoloji üreteceğiz, insan odaklı teknoloji üreteceğiz. Bunu hep beraber, bir olarak yapacağız. İnanıyorum ki; her daim şu gerçeği ortaya koyacağız, bu millet üretmeyi geliştirmeyi bilen bir millet. Bu gelişme teknoloji alanında gerçekten üstün nitelikle sahip bir gençlik. İlgili bir gençlik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,