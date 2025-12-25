Bakan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da, Nijer Dışişleri Bakanı Sayın Bakary Yaou Sangare ve heyeti ile bir araya geldik. Halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalarımızın yanı sıra petrol arama ve üretimi konusunda da yeni iş birliği imkanlarını somutlaştırmaya yönelik yol haritamızı belirledik. Nijer halkının refahına katkı yapacak şekilde Nijer'in yer altı zenginliklerini tecrübemizle buluşturarak, ilişkilerimizi uzun vadeli bir enerji ortaklığına dönüştürmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.