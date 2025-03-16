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Enerji Bakanı Bayraktar, Irak'ta Petrol ve Elektrik Bakanları ile Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Irak'ta Petrol ve Elektrik Bakanları ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile görüşerek enerji iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca Irak Dışişleri ve Elektrik Bakanları ile de temaslarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayan Abdülgani ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Bakan Bayraktar başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdülgani ile bir görüştü. Bayraktar görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

Bayraktar, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

Bakan Alparslan Bayraktar, Bağdat temaslarına Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek devam etti. Bayraktar Hüseyin ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi'nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Irak Elektrik Bakanı Fazıl ile görüştü

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından, "Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik" açıklaması yaptı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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