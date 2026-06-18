TBMM'de emniyet ve basın düzenlemeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen hükümlere göre, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'daki değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri belirlenecek. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunca tespit edilecek. Kanun'daki gazetelerin ödevlerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak.

Teklifle, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'daki müeyyideler değiştiriliyor. Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve kanun hükümlerine istinaden Genel Kurul tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri ve istisna tutulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

BİK Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Ayrıca ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesi bu Kanunla temin edilen diğer menfaatlerden de aynı sürelerle faydalandırılamayacak.

Bu düzenlemeye göre, gazete, dergi ve internet haber sitelerine dair verilecek müeyyide kararı, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunanlar için resmi ilan verilmemesi, yalnız resmi reklam yayımlama hakkı bulunanlar için listeden çıkarılması suretiyle kararın kesinleşmesini müteakip BİK Genel Müdürlüğünce uygulanacak. Bekleme süresindekiler için müeyyide kararı verilmesi halinde bu karar resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının kazanılmasından sonra uygulanacak.

Müeyyide kararının ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı nitelikte ihlalin ilk tekrarı halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı gözetilerek 5 günden 15 güne kadar, ikinci tekrarı halinde 10 günden 20 güne kadar, üçüncü ve daha fazla tekrarı halinde 15 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

İhlal süresinin bir ayı aşması halinde bu düzenlemeye göre tespit edilecek müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak.

Bu hükümde sayılan düzenlemelere riayet etmeyen prodüktörler ile kamu idare ve teşekkülleri hakkında, prodüktörlük müessesesi yönetim kurulu kararıyla 2 aya kadar kapatılabilecek. Kesinleşen karar, o yerdeki valilikçe uygulanacak. Kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıklarının sorumluları hakkında, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine kendi mevzuatlarına göre disiplin işlemi uygulanacak. İşlemin sonucu BİK'e bildirilecek. Kurumun bu işlemlere itiraz hakkı saklı olacak.

Müeyyide kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulacak.

Bu hükmün uygulanmasına dair usul ve esaslar Genel Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Vergi Usul Kanunu'ndaki değişiklikler

Teklifle Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda sayılan mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu kimselere elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek. Bu düzenleme kapsamına girmeyenler, talep etmeleri halinde elektronik tebligat sistemine dahil olabilecek.

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak.

Hükümle, zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların elektronik tebligat sisteminden çıkışlarına ilişkin usuller de belirlendi.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının, diğer tüzel kişiler ise tabi oldukları sicil kayıtlarının silindiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

Gerçek kişiler, kişinin ölüm tarihi veya gaipliğine karar verildiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkarılacak.

Bu düzenleme kapsamında, zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan gerçek kişiler mükellefiyetin sona erdiği tarihi izleyen 5'inci takvim yılı sonundan itibaren talep etmeleri halinde ve elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla, elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak, elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak.

Elektronik ortamda tebligat, tebliğin bu sistem ile muhatabına iletildiği tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya ve bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler bakımından doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla idareye tanınan teminat tutarını artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılacak.

Kanun'da yapılan değişikliğe göre, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elektronik tebligat sistemine dahil olanlar, yeni bir başvuru yapmaksızın elektronik tebligat sistemini kullanmaya devam edecek.

TCMB personeline yönelik disiplin cezaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TCMB personeline verilecek disiplin cezaları, hangi fiil ve haller dolayısıyla disiplin cezası verileceği, cezalara ilişkin çeşitli haller ve disiplin hükümlerinin kapsamı düzenleniyor. Buna göre, disiplin cezaları "uyarma", "kınama", "kısa süreli ücret kesintisi", "uzun süreli ücret kesintisi" ve "işe son verme" olarak hüküm altına alınıyor.

TCMB'deki disiplin soruşturması, savunma hakkı, disiplin cezasını verecek makam ve onay usulü ile karar süreleri, disiplin cezalarının uygulanması, bu cezalara itiraz usulü, zaman aşımı, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirine yönelik düzenlemelere gidiliyor. Disiplin amirleri ile bunların yetki ve sorumluluklarının, Disiplin Kurulunun kuruluşu, yetki ve sorumlulukları ile görüşme ve karar usulünün ve üyelerinin görev süresi ile disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlar TCMB tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kanun teklifinin 13. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurulda, gündemin ikinci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.