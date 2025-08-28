Elitaş: Türkiye Yüzyılı Hedefleri İçin Birlik ve Beraberlik Temelimiz Olmalı

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İnşallah Türkiye'nin kucaklaştığı, 86 milyonun bir ve beraber aynı amaç ve hedef uğruna doğru koştuğu bir ülke konumuna 2026 başından itibaren girmiş olacağız. Çünkü buna mecburuz." dedi.

Elitaş, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 23 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kırşehir'de de bir yatırım ve kalkınma hamlesinin yapıldığını söyledi.

Türkiye buluşmalarını " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" olarak devam ettirdiklerini ifade eden Elitaş, " Ak Parti, kurulduğu günden itibaren seçim bitince derhal yeniden seçime hazırlanan bir teşkilattır. Bu çerçevede değerli il başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bugün merkez ile 7 ilçemizde milletvekili arkadaşlarımız gezecekler, doğrudan doğruya vatandaşla buluşmak için gayret gösterecekler. Teşkilat buluşmamızın arkasından da esnaf, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum örgütlerimizle hasbihal edeceğiz." diye konuştu.

Elitaş, 2023'ün Şubat ayından başlamak üzere bölgede cereyan eden olağanüstü hadiselerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığını, arkasından 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'yi yok etme planı çerçevesinde ortaya çıkan hadiselerin olduğuna dikkati çeken Elitaş, şöyle konuştu:

"2024 Aralık'ta ise en yakın komşumuz Suriye'de yaşanan hadiselerle bölgemiz kaynayan kazan şeklinde. Bu süre içerisinde Cumhur İttifakı olarak bölgemizde yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmek, güçlü bir Türkiye inşa edebilmek, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşabilmek için öncelikle iç unsurlarımızı tahkim etmek, birlik ve beraberlik içerisinde yürüyüşümüzü tamamlamak amacıyla demokrasi hareketini başlattık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçevesinde yapılan faaliyetler doğrultusunda inşallah Türkiye'nin kucaklaştığı, 86 milyonun bir ve beraber aynı amaç ve hedef uğruna doğru koştuğu bir ülke konumuna 2026 başından itibaren girmiş olacağız. Çünkü buna mecburuz."

Elitaş, bölgenin en huzurlu, en güvenli ve en güçlü ülkesi olmak için 86 milyon vatandaşın elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "'Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için büyük bir sabır içerisinde bu işi devam ettirmemiz gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Ahi Evran-ı Veli'nin "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" sözünü hatırlatan Elitaş, "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Ahi Evran Hazretlerinin yıllar öncesinden ifade ettiği bu görüşü ilke edinerek Kırşehir'den başlayan 'Terörsüz Türkiye' hareketinin ülkeye örnek olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, bazı AK Parti'li milletvekilleri ile MKYK üyeleri, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile belediye ve ilçe başkanları katıldı.