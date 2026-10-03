DTSO'da Mehmet Kaya yeniden başkan seçildi, 16 komitede Mavi Liste kazandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 16 meslek komitesinin tamamını Mavi Liste kazandı. Tek başkan adayı olarak seçime giren Mehmet Kaya yeniden başkan seçilirken, yaklaşık 4 bin üye sandık başına gitti. Kaya, tek adaylı seçime rağmen bir önceki seçime göre oy kullanımında yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını belirterek, "Mesajın farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 16 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Tüm komitelerde Mavi Liste'nin kazanmasıyla seçim süreci sona ererken, DTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olan Mehmet Kaya da yeniden başkan seçildi. Seçimlerin dikkat çeken sonuçlarından biri ise sandığa katılım oldu. Yaklaşık 4 bin DTSO üyesi oy kullanırken, bu sayı bir önceki seçime göre yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.

Seçim sonrasında DTSO Hizmet Binası önünde açıklama yapan Mehmet Kaya, tek adaylı bir seçimde katılımın düşük olmasını beklediklerini ancak ortaya çıkan tablonun beklentilerinin aksine olduğunu söyledi.

Tek adaylı seçimlerde en önemli sorunlardan birinin sandığa katılım olduğunu belirten Kaya, DTSO üyelerinin yoğun iş temposuna rağmen seçimlere gösterdiği ilgiyi özellikle vurguladı. Kaya, "Tek adaylı seçimlerde en büyük sıkıntı sandığa gitme oranlarıdır. Çünkü bizim tabanımız iş camiasıdır, iş insanıdır. Sürekli ayakta kalmaya çalışan, istihdam oluşturmaya çalışan, ülkeyi büyütmeye çalışan, hafta sonu tatili dinlemeden iş yapan bir tabana sahibiz" dedi.

Bu nedenle seçim öncesinde katılımın düşük olacağını tahmin ettiklerini belirten Kaya, sandıktan çıkan tabloya dikkat çekerek, "Geçen yıllardaki oy oranının neredeyse yüzde 50 fazlasıyla sandığa katılım gösterdiler. Geçen seçimde Diyarbakır'da üç listeli bir seçim vardı. Onun yüzde 50 fazlası sandığa taşındı" dedi.

"Diyarbakır'a yakışan, sürecin ruhuna uygun bir Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yaşandı"

Yaklaşık 4 bin üyenin oy kullandığı seçimin, tek adaylı olmasına rağmen yüksek bir katılımla gerçekleştiğini belirten Kaya, üyelerin sandığa giderek önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Seçimin demokratik bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Kaya, "Doğrusu tam da Diyarbakır'a yakışan, sürecin ruhuna uygun bir Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yaşandı. Diyarbakır'da yakın tarihimizde tek adaylı seçim bugüne kadar olmamış. Çok adayın olması demokratik bir yarış olarak tanımlanabilir. Ancak bugün Diyarbakır'a yakışan bir seçim tablosu ortaya çıktı" diye konuştu.

Kaya ayrıca seçim sürecinde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri istişarelere dikkat çekerek, bu yapıların ortaya koyduğu ortak tutumun seçim sürecine yansıdığını söyledi.

Seçim öncesinde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları görüşmelerde Diyarbakır ve bölge ekonomisi için güçlü bir birliktelik oluşturma hedefini ortaya koyduklarını anlatan Kaya, bu çağrının karşılık bulduğunu ifade etti. Kaya, "Diyarbakır'da bölgeyi de kapsayacak güçlü bir iş camiası birlikteliği oluşturalım ve bunu da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde gösterelim dedik. Ziyaret ettiğimiz tüm iş camiasının temsilcileri bu konuda her türlü desteği vereceklerini ve yanımızda duracaklarını ifade ettiler. ve Diyarbakır bunu başardı" dedi.

Kaya, açıklamasında Diyarbakır ve bölge ekonomisinin yaşadığı sorunların tarihi ve yapısal boyutuna da değindi. Kürt sorunu ve yaklaşık 40 yıllık çatışmalı sürecin bölgede büyük yıkımlara yol açtığını belirten Kaya, bu dönemde ciddi beyin ve sermaye göçü yaşandığını söyledi.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Uygulanan teşvik yasaları ve yasal düzenlemelerin de bölgesel gelişmişlik farkını kapatmakta yeterli olmadığını belirten Kaya, yeni dönemde ekonomik kalkınma konusunda daha güçlü bir ortak ses oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Seçim sonucunun kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Kaya, DTSO'nun yeni dönemde yalnızca Diyarbakır'ın değil, bölgenin ekonomik sorunlarına da daha fazla odaklanacağını söyledi. Kaya, "Biz artık çalışmalarımızı bu desteklerden alarak hem iş camiasını temsil eden sivil toplum kuruluşları hem sanayicilerimizle birlikte bölgenin yoksulluğunun giderilmesiyle ilgili daha güçlü bir ses olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu birlikteliğin yalnızca talepleri dile getiren bir yapı olmayacağını belirten Kaya, projeler geliştiren ve kamu politikalarına yönelik yol haritaları hazırlayan bir iş dünyası yapılanması hedeflediklerini kaydederek, "Daha güçlü ses olmanın yanı sıra projeler üreten, hükümete yol haritası oluşturan tek sese dönüşeceğiz. Bu sadece Diyarbakır için değil, aynı zamanda bölge için de önemli" dedi.

Yeni dönemde bölgesel kalkınmayı temel çalışma alanlarından biri olarak belirlediklerini ifade eden Kaya, yalnızca il bazında kalkınma anlayışının yeterli olmadığını söyledi. Kaya, "Önümüzdeki dönemde özellikle bölgesel kalkınma üzerine çalışan bir Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve iş camiası göreceksiniz. Bölgesel kalkınmayı yapmadığınız sürece yalnızca il bazında kalkınma artık dünyada geçerliliğini yitirmiş durumda" diye konuştu.

Seçimlerin ardından kendilerine destek veren Organize Sanayi Bölgeleri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sandığa giderek oy kullanan üyelere teşekkür eden Kaya, seçim sonucunun sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı. Kaya, "Mesajın farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sonuç Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olsun. Diyarbakır kendine yakışan bir seçim yaptı. Biz de Diyarbakır'a karşı görevlerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı