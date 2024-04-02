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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aksakal, mesajında, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet diledi.

Önder Aksakal, "Denetimsizliğin ve kontrolsüzlüğün acı sonuçlarını maalesef her seferinde böyle menfur olaylarla yaşamamıza rağmen ders almamakta ısrar ediyoruz. Yazık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Gayrettepe Beşiktaş İstanbul Olaylar Politika Güncel Haberler

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