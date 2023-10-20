DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş: 'Bu iktidar insanların yaşama hakkını elinden almıştır'

MELTEM KARAKAŞ

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Eskişehir'de; "7 bin 500 liraya artık bu ülkede insanın yaşaması mümkün değildir. Bir de bunun ötesinde çalışan ve çalışmayan emekli diye iki tefrik ortaya koymak insanlara hakarettir. Çalışan emekliler devlet hazinesine vergi ve pirim olarak para vermektedirler. Verdikleri 5 bin lira hiçbir yaraya merhem olmaz. İnsanın en büyük hakkı yaşama hakkıdır. Bu iktidar yaptığı icraat ve uygulama ile insanların yaşama hakkını elinden almıştır" dedi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Eskişehir'i ziyaret etti. Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Altıntaş, çiftçinin ve emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜTÜN KURUM VE KURALLARIYLA ÇÖKMÜŞ VAZİYETTEDİR"

Haydar Altıntaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hamaset yapmadan hemen kitabı ortasından açarak Türkiye'nin durumu ve bu durum çerçevesinde bizlere düşen görevin ne olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Bugün herkesin malumu olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurum ve kurallarıyla beraber çökmüş bir vaziyettedir. Ancak bu çöküşü iktidar kendisine yakıştıramadığı itiraf etmekten çekindiği için elindeki sayısal çoğunluğu ve son Anayasa değişikliği ile eline geçirdiği partili cumhurbaşkanı rejiminin yetkisini kullanarak milletin ve devletin aleyhine tecelli etse bile zaman şartlar ekonomi iktidarını alabilesiye sürdürmek ve bu iktidarın verdiği güç ile yeniden önümüzdeki mahalli seçimleri kurtarmak için gayretle çalışıyor.

"ÜLKENİN ÇEYREK ASIR ZAMANINI TÜKETTİLER"

Halbuki bizim inancımıza iktidarlar sınırsız ve sonsuz değildir. Rahmetli Demirel 5 defa gittim, 6 defa geldim derdi. AKP'nin defterinde özellikle 2000 krizinden sonra meydana gelen şartlarda oturduğu iktidar koltuğunu Allah'ın kendisine bir lütfu gibi görerek ülkenin bütün kaynaklarını ve bir çeyrek asırlık zamanını tüketmiş ve elde olan hiçbir şey kalmamıştır. Ülkede pek çok var olarak görebilirsiniz ama akıl ve gönül gözüyle, ilim düşüncesiyle bu milletin çok ciddi manada soyulduğunu ve bu soygunla beraber devletin bütün kurumlarıyla beraber dibe vurduğunu görürsünüz.

"BU İKTİDAR İNSANLARIN YAŞAMA HAKKINI ELİNDEN ALMIŞTIR"

Eskişehir çiftçi memlekettir. 2002 senesinde 2 kilo pancar satan çiftçi 1 kilo mazot alırdı. 2023 yılında 21-22 kilo pancar satan 1 kilo mazot alabiliyor. 2002 senesinde bir ton buğday satan çiftçi 33-35 gram arasında altın satın alabilirdi. 2023 senesinde bir ton buğday satan bir çiftçi ancak 3,5 gram altın alabilir hale geldi. Emeklilerin hali ortada. Bütün üzüntüm ve bütün sıkıntım bir insanın hak ettiği bir şeyin politikacının elinde çerez ve malzeme yapılarak sanki ona verilecek maaş politikacının cebinden veriliyormuş gibi tartışılması insan haysiyetine yakışmayacak bir davranıştır. 7 bin 500 liraya artık bu ülkede insanın yaşaması mümkün değildir. Bir de bunun ötesinde çalışan ve çalışmayan emekli diye iki tefrik ortaya koymak insanlara hakarettir. Çalışan emekliler devlet hazinesine vergi ve pirim olarak para vermektedirler. Verdikleri 5 bin lira hiçbir yaraya merhem olmaz. İnsanın en büyük hakkı yaşama hakkıdır. Bu iktidar yaptığı icraat ve uygulama ile insanların yaşama hakkını elinden almıştır."