Diyarbakır'da Belediye Memuru ve Başkan Yardımcısı Rüşvet İddiasıyla Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesinde görevli bir memur ve belediye başkan yardımcısı rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesinde görevli bir memur ve belediye başkan yardımcısı rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar Belediyesi ile işi olan bir kişi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K'nın kendisinden rüşvet istendiğini polise bildirdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün seri numaraları alınmış paraları arabanın bagajına koyarken, F.K'yı suçüstü yakaladı.

F.K'nın gözaltına alınarak sorgusu sürerken, olaya Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı da karıştı. KOM'da ifadesi alınan ve imza yetkisi bulunmadığı belirtilen F.K.'nın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan imardan sorumlu başkan yardımcısı S.A'nın da ifadesi alındı.

Başkan Yardımcısı S.A. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR