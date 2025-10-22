Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam Dünyası Acil Olarak Öze Dönüş Yapmalı

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlardaki iş birliğini geliştirmekten başka çıkış yolu bulunmamaktadır. İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır" dedi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde 'İslam Dünyası Nereye? Güçlü bir Gelecek içen Perspektif' temalı forum gerçekleştirildi. Foruma Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Forumda İslam dünyasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. İslam dünyasının dünü, bugünü ve yarınını konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam coğrafyalarının birçok sebeple ağır müdahalelere maruz kaldığını ve gerçekleştirilen forumda sorunların çözüm yolları ile tartışılacağını söyledi.

İslam dünyasının sahip olduğu miraslar konusunda ciddi zafiyetler yaşadığı için sorunların yaşandığına dikkat çeken Arpaguş, "Maddi ve manevi krizlerin dünyayı kuşattığı bir süreçten geçiyoruz. Sözde dünya barışını korumak için kurulmuş olan uluslararası yapılar hukuk sistemleri ve ortaya konulan normlar etkisini yitirmiş yeryüzü kaos ve kargaşa ortamına sürüklenmiştir. Bugün başta bölgemiz olmak üzere dünyanın birçok yeri zulüm ve katliamlara sebep olmaktadır. Güçlünün zayıfı ezdiği bu dönemde insanlık bir çıkış yolu kurtuluş ışığı aramaktadır" dedi.

"Bugün içinde bulunduğumuz durum sahip olduğumuz miraslar konusunda ciddi zafiyet içinde olduğumuzu göstermektedir" diyen Arpaguş, "İslam coğrafyası birçok sebeple ağır müdahalelere maruz kalmıştır. Marjinal gurupların, terör örgütlerinin ve istismarcı yapıların sebep olduğu fitneler Müslümanların inanç duygu ve düşünce dünyalarında derin kırılmalara yola açmıştır. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durum hepimizce malumdur. Farklılıklar kavga haline getirilmiştir. Harici müdahalelerin etkisi mutlaka çok büyük ancak bu konuda en büyük etkinin kendi iç dinamiklerimiz olduğunu da unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

'MÜSLÜMANLAR HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ İLE GÜÇLENMEK ZORUNDA'

İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunlar ve müdahalelerden kurtulmak için acilen öze dönüş yolculuğunu başlatmak zorunda olduğunu söyleyen Arpaguş, "Gelinen durumda İslam dünyası yalnızlık ve çaresizlik duygusu içinde hatta düşmanlarının insafından medet umar hale gelmiştir. İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır. Kendi imkan ve potansiyellerinin farkına varmak ve yaşadığı sorunlara Kur'an, sünnet ve kendi medeniyet köklerinden çözüm bulmak zorundadır. Bunun için öncelikle sağlam bir metodolojiye ihtiyacı vardır. Bu anlamda her şeyden önce İslam dünyasının bilgiyi taklide indirme gibi olunmaz bir hastalıktan kurtulması gerekiyor. Bilgiyi yeniden üretip onu bilince dönüştürecek çalışmalara hız vermek gerekiyor. Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlardaki iş birliğini geliştirmekten başka çıkış yolu da bulunmamaktadır. Zira İslam dünyası ancak o zaman dış müdahalelere maruz kalmaktan uzaklaşacak ve kendi iradesini gösterebilecektir" ifadelerini ukllandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise İslam dünyasının kendisini ilim ve bilim alanlarında dünya ülkelerine ispatlamak zorunda olduğunu belirterek, "Günümüz dünyasında kötülüğün simgelenmiş hali olan kötülük deyince ona ilişkin bütün sıfatları onun yüzünde gördüğümüz Netanyahu dediğimiz şahıs lütfen hatırlayınız birkaç haftaki konuşmasında işaret yapmadı mı elinizdeki telefon var ya onu biz yapıyoruz dedi. Yediğiniz şeyleri de biz yapıyoruz dedi. Herkes elindeki cep telefonuna baksın Müslüman markası olan var mı? O zaman eğer biz burada her birimiz çıkıp Gazze sloganı atıyorsak ki hepimizin içini yakıyor. Birkaç yıl sonra başka Gazzeleri konuşuruz. Ülke olarak, devlet olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz. İHA'lar, SİHA'larla yaptığımız başarılar her alanda kendisini göstermeli" dedi.