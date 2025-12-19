Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması hakkındaki soruya cevap verdi. Keçeli, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA