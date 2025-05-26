Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin devamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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