Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da dün akşam saatlerinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan dünkü temasları çerçevesinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Fidan dünkü temadları çerçevesinde Rio de Janerio şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya elmişti. - RIO DE JANEIRO