Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile İstanbul'da bir araya geldi. Ayrıca Fidan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Grandi'yi İstanbul'da ağırladığı belirtildi.
Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ile görüştüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Politika