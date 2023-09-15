Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile İstanbul'da bir araya geldi. Ayrıca Fidan, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ile de görüştü.