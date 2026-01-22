Haberler

Bakan Fidan, Barış Kurulu Kuruluş Sözleşmesine imza attı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos'ta düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesine imza attı. Törene 25 ülke katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde oluşturulan Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde oluşturulan Barış Kurulu için bugün Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) da ev sahipliği yapan İsviçre'nin Davos kasabasında imzalandı. İmza töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. İmza töreni için İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Bakan Fidan, imza töreni öncesi diğer liderlerle ayak üstü sohbet etti. Daha sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçen Bakan Fidan, törene katıldı. Trump'ın konuşmasıyla başlayan törende Bakan Fidan, Barış Kurulu Kuruluş Sözleşmesine imza attı.

Trump'ın davetini 25 ülke kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff 60 ülkeye davet gönderildiğini ve 25 ülkenin daveti kabul ettiği açıkladı. Daveti kabul eden ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Belarus, Endonezya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Macaristan, BEA, Vietnam, Kosova, Ürdün, Kazakistan ve Özbekistan yer alıyor.

Trump'ın davetini ilk olarak Fransa reddederken Fransa'yı Norveç, Slovenya, İsveç izledi. İtalya ve Almanya ise imza törenine katılmadı. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
