Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.