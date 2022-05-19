Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temasları dahilinde Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temasları dahilinde Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı. Çavuşoğlu, forumda yaptığı konuşmanın ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New York Temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji işbirliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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