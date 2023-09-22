Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Afrika ile ticaretin artışını açıkladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afrika kıtasıyla olan ticaretin 2003'te 5,4 milyar dolardan 2022'de 40,7 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bozay, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı ve Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik seviyeye yükselmesini umduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afrika kıtasıyla 2003'te 5,4 milyar dolar olan toplam ticaretin 2022'de 40,7 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğince, Güney Afrika Ulusal Özgürlük Günü ve Miras Günü'nü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Güney Afrikalıların bağımsızlık mücadelesinin tarihte iz bıraktığını belirterek, bu süreçte Güney Afrikalıların eşitlik ilkesini savunmalarının ve her türlü ayrımcılığa karşı durmalarının evrensel ilkeler haline geldiğini söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Güney Afrika hükümeti ve halkının yaptığı yardımlar için teşekkürlerini ileten Bozay, "En karanlık anımızda, Güney Afrikalı kardeşlerimizin sıkı dayanışmasında teselli bulduk." dedi.

Bozay, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğinin söz konusu depremler nedeniyle "Ulusal Özgürlük Günü" kutlamasını ertelemesini çok değerli bulduklarını belirtti.

Türkiye ile Güney Afrika'nın karşılıklı saygıya dayanan ikili ilişkileri bulunduğuna işaret eden Bozay, Güney Afrika'nın Türkiye için çok önemli bir ortak olduğuna dikkati çekti.

Bozay, ülkeler arasında bu yıl ikili komisyon buluşması düzenlemeyi hedeflediklerini aktararak, ilişkilerin stratejik seviyeye yükselmesini umduklarını kaydetti.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin kazan-kazan ilkesine dayandığını belirten Bozay, Güney Afrika dahil Afrika kıtasıyla 2003'te 5,4 milyar dolar olan toplam ticaretin 2022'de 40,7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Bozay, Afrika Birliğinin G20'ye dahil olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, Afrikalıların uluslararası alanlarda temsilinin güçlenmesini desteklediklerini kaydetti.

"Son 3 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 50'nin üzerinde arttı"

Letsatsi-Duba da Güney Afrika ile Türkiye arasındaki temasların, ülkesinin 1994'te bağımsızlığını kazanması sonrasında olduğunu hatırlatarak, o günden bu yana söz konusu ilişkilerin ekonomik, diplomatik ve siyasi açıdan güçlendiğini söyledi.

"Son 3 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 50'nin üzerinde arttı." diyen Letsatsi-Duba, ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Letsatsi-Duba, ilişkilerin daha da somutlaşması adına Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Resepsiyonda, çeşitli gösteriler de sergilendi.