DİSİDER Başkanı Akbaş: 'Sürecin kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz'

DİSİDER Başkanı Akbaş, Suriye hükümeti ile SDG'nin mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 30 Ocakta Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile SDG arasında imzalanan ve 2 Şubatta yürürlüğe girecek mutabakat kapsamında atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Akbaş, bu gelişmenin yıllardır savaşın yükünü omuzlarında taşıyan ve büyük acılar yaşayan, Suriye halkının adına ve bölgesel istikrar açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Akbaş, "Savaşların kazananı olmadığı, en ağır bedelin her zaman siviller tarafından ödendiği acı bir gerçektir. Gelinen bu aşama; çatışma yerine diyalog ve siyasi çözüm yollarının mümkün olduğunu göstermektedir. Savaş şehirlerin hafızasını ve halkların ortak geleceğini yaralar. Barış ise yaraları sarar, umudu yeşertir; kalkınmanın ve toplumsal iyileşmenin önünü açar. Suriye, bizim için yalnızca bir sınır komşusu değil akrabalık bağlarımızın, ortak kültürümüzün ve tarihi birlikteliğimizin bulunduğu önemli bir ülkedir. Bu topraklarda sağlanacak kalıcı barış, huzur ve refah bizler için de mutluluk vesilesidir. Suriye'de yansıyan olumlu atmosfer, bölgemize de yansıyarak, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte ticarete yeniden nefes aldıracak, yalnızca yolları değil ticareti, bereketi ve komşuluk hukuku da karşılıklı güven ve iş birliğiyle güçlenecektir. DİSİDER olarak bu sürecin kalıcı hale gelmesini, sağduyu ve diyalog zemininde ilerlemesini temenni ediyor başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölge için barış, istikrar ve kardeşlik diliyoruz. Acıların son bulduğu, çocukların korkmadan uyuyabildiği bir gelecek umuduyla atılan bu adımı güçlü biçimde destekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR