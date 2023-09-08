DHKP-C'ye yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda zırhlı kapılar kesilerek içeri giren ekipler, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirdi.

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda zırhlı kapılar kesilerek içeri giren ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün yurt dışı yöneticileriyle yazışmalar yaptıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde saklandıkları tespit edildi. Savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde Özel Harekat Polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Zırhlı kapıların kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, Dilan P., Seher A., Merve K., Sevda K., Hakan İ., Rezzan Ş., Barış Y., Rıdvan A., Vedat D., Eser Ç.'yi gözaltına aldı. Kültür merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana da el konuldu.