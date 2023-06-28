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DEVA Partisi Kurucusu Mehmet Şanver Hayatını Kaybetti

DEVA Partisi Kurucusu Mehmet Şanver Hayatını Kaybetti

Politika Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi kurucusu ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in vefat ettiğini duyurdu. Şanver'in vatanperverlik ve demokratlık değerlerini temsil ettiği belirtildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım emekli Korgeneral Mehmet Şanver'i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haberi resmi Twitter hesabından bir paylaşımla duyurdu.

"ONDA VATANPERVERLİĞİN VE DEMOKRATLIĞIN AYMAZLIĞINI GÖRDÜK"

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver'i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun."

Şanver, Babacan'ın da katılımıyla Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA / Politika

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