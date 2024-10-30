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Destici: Asgari Ücret Enflasyonun Altında Olmamalı

Destici: Asgari Ücret Enflasyonun Altında Olmamalı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücretin enflasyonun bir puan altında bile olmasına karşı olduklarını ifade etti. Destici, yerel seçimlerde terörle bağlantılı adaylara karşı düzenleme yapılması gerektiğini de vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına ilişkin, "Asgari ücret yıl sonu gerçekleşecek enflasyonun bir puan altında bile olsa biz buna karşıyız." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Cumhuriyet'in, milletin tarih sahnesindeki var olma kavgasının son büyük zafer nişanı olduğunu vurguladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Destici, "Kent Uzlaşısı diye sunulan işbirliğinin sonucunda bu durumun yaşanacağını yerel seçim sürecinde defalarca dile getirdik. 'Terörden yargılananlar aday olamasınlar' diye bir düzenleme yapılsın dedik." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına da değinerek, şunları söyledi:

"Yıl sonu gerçekleşecek enflasyonun bir puan altında bile olsa biz buna karşıyız. 45 mi gerçekleşti, asgari ücreti en az yüzde 45 artıracaksınız. 50 mi gerçekleşti, 50 artıracaksın. Enflasyon kaç gerçekleşmişse, onu bir kere vereceksin. Aynı şey emekli için de geçerli, ama emeklimize enflasyon artışı da yetmez, oraya en az 5 bin lira refah payı vereceksin. Bu çok açık ve net."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

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